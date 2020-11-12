ريال مدريد يغلق الباب أمام عودة رونالدو

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الباب أمام إمكانية عودة نجم اليوفي البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الملكي خلال الفترة المقبلة.









وكانت بعض المصادر الصحفية قد زعمت بأن البيانكونيري ينوي بيع رونالدو خلال الصيف القادم من أجل الإستفادة من قيمة الصفقة وكذلك التخلص من راتبه الضخم.









وقالت قناة " Deportes Cuatro " الإسبانية أن رونالدو لا يزال يحظى بإحترام كبير داخل البيت الملكي بعد الإنجازات العديدة التي حققها لكن قصته مع الفريق إنتهت برحيله في 2018 ولا يوجد مكان له مستقبلاً.



