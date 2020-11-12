السبت المُقبل.. انطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" بحضور الجمهور

Advertisements





يحتفل صناع مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني بالعرض الخاص بحضور أبطاله والجمهور يوم السبت المقبل في سينما جالاكسي بكايروفستيفال سيتي، ومن المُقرر انطلاق المسلسل في نفس اليوم عبر منصة شاهد الإلكترونية.



مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد،أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.



وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.