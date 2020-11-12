الأهلي يجدد عقد أحمد ياسر ريان

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على تجديد عقد أحمد ياسر ريان نجم الفريق، قبل خروجه على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.





وكان أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، أنهى إعارته إلى صفوف الجونة بنهاية الموسم المُنصرم، ويفاضل بين عدة عروض أخرى.





ويأتي قرار اللجنة بتوقيع عقود جديدة مع مهاجم الفريق، خاصةً أنه من العناصر الشبابية والتي سيكون لها دور كبير مع الفريق بالمواسم المقبلة.





وظهر ريان بمستويات مميزة مع ناديه الساحلي، وقيادة فريقه لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي، ساهمت في بقائه بالدوري الممتاز.





وكان بيتسو موسيماني المدير الفني، رحب بإعارة اللاعب مرة أخرى حتى يكتسب الخبرات، ويكون قادر على العودة بعد ذلك لقيادة المارد الأحمر.