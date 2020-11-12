الإمارات تعلن تسجيل 3 وفيات و1136 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، 1136 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 146735 حالة.

 

وأعلنت الصحة الإماراتية، تسجيل 3 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 523 حالة.

 

وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأربعاء، 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 145،599 حالة.

 

وأصدرت وزارة الصحة الإماراتية، بيانًا أعلنت فيه عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 520 حالة.

 

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 140.442 حالة.

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