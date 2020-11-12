بدر بانون: أثق في قدراتي.. وأحلم بالتتويج مع الأهلي بكل البطولات وهذه رسالتي للجماهير

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث بدر بانون، نجم الأهلي الجديد، عن أحلامه وطموحاته ورسالته للجماهير، مؤكدًا أنه يتطلع إلى بداية قوية مع نادي القرن، ويثق في قدراته جيدًا، ولديه إيمان شديد بالنجاح، ويعلم أن الأهلي نادٍ كبير جدًّا، ومن ثم يحتاج إلى جهد مضاعف حتى يكون عند حسن ظن جماهيره الكبيرة.

وعن الرقم الذي يتمنى ارتداءه خلال رحلته مع الأهلي، قال بانون: «أنتظر القميص رقم ١٣، لأنه رقمي المفضل».

وأكد المدافع المغربي أنه متابع للنادي الأهلي محليًّا وقاريًّا، وشاهد تتويج الأهلي مؤخرًا ببطولة الدوري، وأيضًا وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف أن الأهلي اعتاد على حسم الدوري مبكرًا، وهو أمر نعرفه جيدًا في المغرب من خلال متابعة الدوري المصري، ومن ثم أتطلع إلى تكرار نفس الإنجازات وأنا لاعب بين صفوفه.

وقال: «الدوري المصري قوي للغاية، ونفس الأمر بالنسبة إلى نظيره المغربي، وأرى أن أغلب الدوريات الإفريقية باتت قوية وتطورت بشدة، وكرة القدم أصبحت أكثر شراسة، ولم تعد هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة، مما يتطلب بذل مجهود مضاعف من أجل النجاح مع النادي الأهلي».

وأضاف: «أتمنى التأقلم سريعًا مع الأجواء في الدوري المصري، وأنتظر دعم الجميع من أجل المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولات».

وأكد بانون أن الأهلي سيكون بوابته لتثبيت أقدامه في حسابات الجهاز الفني للمنتخب المغربي، خاصة أن الأهلي نادٍ كبير وعريق، والنجاح معه يساعد جميع اللاعبين على تحقيق طموحاتهم، خاصة على مستوى منتخباتهم الوطنية.

وعن مثله الأعلى كرويًّا، قال بانون إنه يعشق الثنائي المغربي عبد اللطيف جريندو ومهدي بن عطية، مؤكدًا أنه يعتبر الثنائي هو الأفضل له على الإطلاق.

وانتقل بدر بانون إلى الحديث عن علاقته مع نادي الرجاء المغربي، مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع ناديه السابق وجماهيره، ويود أن يشكرهم بعد السنوات الطويلة التي قضاها داخل أروقته، مؤكدًا أنه يفتخر بتجربته مع الرجاء التي شهدت تتويجه بالعديد من البطولات، مشددًا على أنه لم ولن ينسى دعم جماهير الرجاء له حتى أصبح أحد نجوم الكرة المغربية.

وتحدث نجم الأهلي الجديد عن حياته الأسرية، مؤكدًا أنه متزوج ولديه طفل، ويقضي أغلب اوقات فراغه بعيدًا عن الكرة في المنزل مع أسرته، التي تسانده بقوة في مسيرته الكروية.

أضاف: «والدي ووالدتي أهم شيء في حياتي مع زوجتي وابني بالطبع، ولكن ما أود التأكيد عليه هو أن أسرتي (والدي ووالدتي) كانت خير داعم ومساند لي منذ الصغر، وبالطبع أتوجه إليهما بالشكر وإلى زوجتي أيضًا، التي تحملت الكثير جدًّا معي في رحلتي مع الكرة، ما بين مواقف إيجابية وأخرى سلبية، وكانت معي «على الحلوة والمرة».

وتابع: «عندما تلقيت عرض الأهلي أبلغت أسرتي أنني أمتلك عرضًا من نادٍ كبير جدًّا، ويعد الأكبر في القارة الإفريقية، وانتظرت حسم الأمور رسميًّا، ولكن التقارير المغربية أزاحت الستار عن نجاح المفاوضات، فأبلغتهم، وباركوا لي خطوة انتقالي إلى النادي الأهلي، وتمنوا لي التوفيق في خطوتي، وأن يحالفني التوفيق في تقديم مشوار ناجح مع كبير القارة الإفريقية».

ووجه بدر بانون في النهاية رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: «أنتظر دعمكم وسأكون عند حسن ظنكم.. سأقاتل من أجل الأهلي.. أعدكم ببذل كل ما لديَّ من أجل تحقيق البطولات على كل المستويات».

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