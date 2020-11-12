بدر بانون: اللعب للأهلي شرف كبير وخطوة هامة جدًا.. والمفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، المنتقل من صفوف نادي الرجاء، سعادته بالانضمام إلى نادي القرن، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.

وقال بانون إن الانضمام إلى الأهلي شرف كبير، وهو يتطلع بالتأكيد لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من البطولات المحلية والقارية.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وتم حسم الأمر خلال ٧٢ ساعة، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية مع النادي.

وقال: «تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وتحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادي القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا، في ظل تقارب وجهات النظر وتلاقي الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة في المفاوضات».

وأكد مدافع الأهلي الجديد أنه فضل عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، خاصة أن نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي، لهذا حسم «بانون» الأمر سريعًا ووافق على الفور.

أضاف بانون أن اللعب للأهلي خطوة مهمة جدًّا في مشواره الكروي، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق من أجل إثبات ذاته وإرضاء جماهير الأهلي الكبيرة، التي ويعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات.

وتابع: «بعض لاعبي شمال إفريقيا يميلون إلى اللعب في أندية أوروبية بشكل مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة إليَّ كان مختلفًا، فقد كانت لديَّ رغبة قوية جدًّا في تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي، الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق في حجم الأهلي مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندني الجميع، وأن يكتب الله لي النجاح في خطوتي الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلي ومسئوليه».



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