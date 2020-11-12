حملات مكثفة لصيانة كافة المرافق الحيوية في كفر الشيخ

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع أعمال الحملات المكثفة علي المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي المرور علي قرية كنيسة الصرادوسى، وتفقدت خلالها مبنى ديوان عام الوحدة المحلية، ومتابعة سير العمل بالوحدة والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة أعمال القسم الهندسي، والاشغالات، والمرافق، وملفات التصالح بالقرية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي استمرار الأعمال بالمرحلة الاولي من تغطية المصرف ابتداءً من مستشفى قلين المركزي وحتي كوبري المزلقان، بالإضافة الي متابعة الاعمال بمركز التطوير التكنولوجي ومدى تقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال تطهير المجاري المائية بقرية الفقهاء القبلية، حيث تم تطهير ترعة عبد الرحمن العمومية بالفقهاء القبلية، وذلك حفاظًا على البيئة، وكذا حفاظًا على مياه الري، بالإضافة الي متابعة أعمال التطهير والرش واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا بقرية الورق.

وأشرف اللواء هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي اعمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة، وتركيب خط الطرد الى محطة المعالجة بقرية الحماد، مشددًا علي سرعة الانتهاء من الاعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي سير الحركة الانضباطية اليومية لمجمع المواقف، للاطمئنان علي نقل الطلبة والمسافرين والوافدين من وإلى المدينة، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال تشطيب مبنى الوحدة المحلية بقبريط، بالإضافة الي متابعة أعمال التكاسى للمصرف بقرية أبو دراز.

واشرَف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي الاعمال الإنشائية للوحدة المحلية لقرية دار السلام ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021، بالإضافة الي تغطية الجزء الأمامي من الترعة بمشاركة المجتمع المدني، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

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