السيطرة على حريق اندلع داخل استديو تصوير فيلم في البدرشين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا إندلع في فيلا، مستخدمة كـ"استوديو لتصوير فيلم"، بقرية زاوية دهشور، بمركز البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل فيلا بقرية زاوية دهشور، بمركز البدرشين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وكشف المعاينة الأولية إلى أن الفيلا المندلع بها النيران مكونة من 3 طوابق، وأن الحريق إندلع في النوافذ الخاصة بها فقط، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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