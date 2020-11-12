عاصي الحلاني ل"الفجر الفني" : لا أمانع خوض تجربة التمثيل.. وعشقي لمصر وجيشها ليس له حدود

حد أهم نجوم الوطن العربي عاصي الحلاني ، الذي كان لنا معه هذا الحوار إليكم نصه في السطور التالي..



_في البداية أخبرنا عن سبب مشاركتك كل عام بمهرجان الموسيقى العربية؟



هذا شرف لي ولأي فنان في الوطن العربي أن يشارك بمهرجان الموسيقى العربية، فأنني أعتبر دار الأوبرا بيتي، وتواجدي كل عام بالمهرجان شئ يدعو للتباهي والسعادة، وأود أن أوجه الشكر لجميع القائمين على المهرجان ومجهوداتهم لكي ىُقيم المهرجان في ميعاده من هذا العام رغم كل الصعاب والظروف بسبب فيروس"كورونا".





_هل إنتابك شعور الخوف من المشاركة هذا العام في المهرجان بسبب"كورونا"؟



لأ.. اطلاقًا



_ما هو أول شئ تفضل القيام به عندما تأتي إلى مصر؟



فور قدومي إلى مصر أفضل رؤية نهر النيل، فالنيل بالنسبة إلي رمز الخير".



_حدثنا عن مشاركة نجلك"الوليد" بحفلك في مهرجان الموسيقى العربية؟



مشاركة نجلي معي بحفل مهرجان الموسيقى من ضمن البرنامج، وخصوصًا أن يجمعني دويتو غنائي مع الوليد، وسيتم طرحه خلال شهر ديسمبر المقبل، ومن المعروف عن الوليد أنه يعشق مصر مثلي فدائمًا يحرص على مرافقتي في رحلاتي إلى مصر.



_بصراحة شديدة ما رأيك في موهبة الوليد؟



نجلي يمتلك موهبة كبيرة وإحساسًا صادقًا ورائعًا، وهذا ليس رأيي وحدي ولكن رأي الجميع، وأحرص دائمًا على تقدين النصائح له ودعمه في مشواره الفني.



_هل من الممكن أن تشهد الفترة المقبلة أغنية تجمعك بابنتك ماريتا والوليد؟



لأ، ولكن سجلت دويتو غنائي مع الوليد، وسيتم تصويره كفيديو كليب خلال الأسابيع المقبلة، ليكون جاهز للعرض بشهر ديسمبر.



_ على الرغم من كونك ليس مصري الجنسية إلا أنك دائمًا تطرح أغاني وطنية لمصر، وشاركت مؤخرًا في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، لماذا؟



في الحقيقة انتصارات أكتوبر هي انتصارات للأمة العربية وليس لمصر فقط، ومشاركتي في احتفالات أكتوبر هذا العام والغناء امام الرئيس السيسي شئ مشرف،والشعب اللبناني يعتبر مصر محطة أساسية فهي بلدنا الثانية، وبالطبع أنا لبنانى ولكن عشقي لمصر وشعبها وجيشها ليس له حدود.





_ما هو تعليقك على انفجار "مرفأ بيروت"؟



تسبب انفجار بيروت في عمق الجراح وأدى لعواقب صعبة جدا وكان الله بعون لبنان وشعبه في هذه السنة الصعبة والممزوجة بكثير من الالم وبالطبع الانفجار جعل الحياة اكثر صعوبة.



_كيف تأقلمت أنت والعائلة مع الإصابة بفيروس كورونا؟



قمنا بعزل أنفسنا في المنزل لمدة 15 يومًا، وعندما خضعنا لفحص الـ بي سي أر مجددًا تبين أننا تعافينا من المرض وجاءت النتيجة سلبية.



_من الممكن أن تخوض تجربة التمثيل؟ وما هي الشروط التي تضعها للموافقة؟



لا أمانع من خوض تجربة السينما أوالدراما ان وجدت عملًا يضيف لعاصي، ونصًا وموضوعا يتناسب مع تاريخي واذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن اتردد ابدا في خوض التجربة.



_ما هو سبب تأجيلك لطرح الألبوم الجديد؟



الألبوم جاهز منذ عدة أشهر وفى انتظار الوقت المناسب لطرحه، وجاء تأخير نزوله بسبب انفجار بيروت وأزمة فيروس كورونا ومن الممكن طرحه ببداية العام المقبل.





حدثنا عن تفاصيل الألبوم؟

يضم الألبوم عدة ألوان مثل البدوى واللبنانى والمصرى والخليجى والعراقى، ويوجد شعراء من العراق والخليج ومصر، وتوجد أربع أغان من ألحانه بالألبوم حتى الآن، ومن لبنان تعاون مع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطونى سابا، أما مصر مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن محمد عبيه، ويوجد في الألبوم أغنية تحمل الطابع الشعبي.

منذ أن طل علينا بنسيم صوته، تعلقت القلوب به وصاحب صوتا ذو طبيعة مختلفة، تارة يأثر القلوب بالرومانسية، وتارة أخرى يزلزل الوجدان بآهات الكلمات الطربية، فهو أ