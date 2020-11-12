إصابة نجم تشيلسي مع منتخب بلاده

قال مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم جريج برهالتر، إن الجناح كريستيان بوليسيتش سيغيب عن مواجهتهي ويلز وبنما الوديتين بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ وسيعود إلى فريقه تشيلسي الإنجليزي للتعافي.





وأصيب بوليسيتش (22 عاماً) والذي عاد الشهر الماضي من إصابة طويلة، في العضلات الخلفية للفخذ خلال الإحماء لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).





وأوضح مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، أن إصابة بوليسيتش ليست خطيرة وسافر اللاعب إلى سوانزي للانضمام إلى المنتخب الأمريكي قبل مواجهة ويلز اليوم الخميس.





وأبلغ برهالتر مؤتمراً صحافياً: "كريستيان يلعب دوراً كبيراً في تشكيلتنا، كان يتعافى من الإصابة لكن حقيقة أنه أراد الانضمام إلى المنتخب يوضح الكثير حيث يريد الوجود مع اللاعبين وموصلة دوره كقائد".





وتخوض أمريكا أول مباراة رسمية منذ فبراير (شباط) الماضي بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا في تأجيل تصفيات كأس العالم 2020 ثم ستلعب ضد بنما الإثنين المقبل.



