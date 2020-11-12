الزمالك يمنح لاعبه الضوء الأخضر للرحيل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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قرر مسؤولو نادي الزمالك، منح لاعب الفريق، الضوء الأخضر للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، فإن إدارة الفريق قرر الاستغناء عن خدمات قلب الدفاع محمد عبد السلام، في الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر، أن الجهاز الفني يرى أنه لن يكون بحاجة لجهود اللاعب خلال الموسم المقبل، ومنحه حرية التفاوض مع أي فريق.

ويبدو اللاعب على أعتاب الانتقال لنادي المصري البورسعيدي، الذي يعد الأكثر جدية لضمه.

وأصبح عبد السلام خياراً ثانوياً في دفاع الزمالك، حيث أصبح خياراً رابعاً، بعد محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.

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