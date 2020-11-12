حسم الجدل حول حامل شارة قيادة منتخب مصر

أكد مصدر مطلع داخل جهاز منتخب مصر الأول على أن الجهاز حسم الجدل حول هوية قائد منتخب مصر، خلال المواجهات المقبلة.





وأوضح المصدر، أن محمد صلاح سيكون قائد لمنتخب مصر في المواجهات المقبلة، رغم أقدمية عبد الله السعيد وعمرو السولية.





ولفت المصدر، أن صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني متساوون في الاقدمية مع منتخب مصر الأول، وهو ما يرجح كفة صلاح.





وشدد، أن عبد الله السعيد والسولية هما فقط من يسبقا صلاح في الأقدمية، إلا أن مكانة صلاح هي من حسمت الأمر.





ويستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.



