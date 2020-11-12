الزمالك يفاجئ "زيزو" بعد عودته من الإصابة

قرر نادى الزمالك الاعتماد على محمود عبدالعزيز "زيزو"، العائد من إصابة بالرباط الصليبى الموسم المقبل وتمسك باستمراره على حساب محمد حسن لاعب وسط الفريق.





ويتمسك مسؤولي القلعة البيضاء في الظفر بخدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز.





وتعرض دونجا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الاثنين

وحدد مسؤولو الزمالك بديل دونجا حال فشل إتمام صفقة نجم وسط بيراميدز فى ظل تمسك ناديه به.





واستقر مسؤولي القلعة البيضاء في التفاوض مع محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، حال تعثر ضم نبيل عماد، الذى وقع على رغبة الانضمام للقلعة البيضاء وانتظار إنهاء الصفقة مع ناديه.