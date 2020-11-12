أمير مرتضى يخطط للرحيل عن الزمالك

يخطط أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، للرحيل عن منصبه في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.





ويلاقي فريق الزمالك الأول لكرة القدم، غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وأكدت تقارير صحفية، أن نجل رئيس نادي الزمالك، ينوي تقديم الاعتذار عن الاستمرار في منصبه.





ويأمل اميى مرتضى منصور في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا قبل الرحيل عن الزمالك، ليكون ختام مميز لمسيرته التي حصد فيها ألقاب الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري والسوبر المصري السعودي وكأس مصر.





واوضحت التقارير أن أمير يرى أن استمراره في المنصب بات صعب للغاية في ظل ما يتعرض له النادي من مؤامرات على حد وصفه.





وأشار مصدر في تصريحات صحفية، إلى أنه يعمل دون أجر لخدمة فريق الكرة، وعلى الرغم من ذلك تعرض لضغوط شديدة بسبب الأزمات الإدارية التي عانى منها النادي مؤخرا.











