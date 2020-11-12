غرامات بـ 6 مليون جنيه.. القبض على هارب من تنفيذ 4 أحكام قضائية بالقاهرة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، مطلوب التنفيذ عليه في (4) أحكام بلغت قيمة الغرامات المالية المستحقة عنها (6803500 - ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

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