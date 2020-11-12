ديباي يرد على مفاوضات برشلونة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
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أطلق الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، تصريحاً جديداً حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

ويسعى مسؤولو برشلونة لحسم صفقة ضم ديباي من ليون خلال فترة انتقالات شتاء 2021 بناءاً على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وقال ديباي في تصريحه مؤخراً: "من منا لا يُحب أن يلعب لصالح برشلونة، إنه نادٍ كبير، هناك العديد من الفرق الكبرى في العالم، لكن البارسا من أكبر الفرق".

وشارك ممفيس ديباي في تعادل منتخب هولندا أمام إسبانيا بهدف لمثله، يوم أمس الأربعاء، في المباراة الودية القوية التي جمعت بين المنتخبين وذلك يأتي خلال فترة التوقف "أسبوع فيفا".

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