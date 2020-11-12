بيدري يكشف طبيعة علاقته مع ميسي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
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تحدث الإسباني بيدرو جونزاليس لوبيز "بيدري"، نجم نادي برشلونة الإسباني عن علاقته مع الاسطورة ليونيل ميسي قائد البرسا.


وقال بيدري عن ميسي :"أنا أستمع، وأتعلم من ميسي، ميسي دائما يقدم لنا النصائح على أرض الملعب، وأن يقدم لك ميسي النصيحة هذا مصدر فخر، أنا أحاول الاستمتاع معه، والتعلم منه".


وأضاف قائلاً :""سوف أطلب من ميسي قميصه ليبقى ذكرى لدي، كل شخص في العالم يريد قميصه".


وتابع :"منذ اليوم الأول قال لي كومان يجب علي أن أتدرب جيدًا، لأنه من الصعب أن تكون في فريق مثل البارسا، وعملت بجد، أظهرت أنني أستطيع أن أكون هنا، وقد منحني المستر الثقة، ولعبت مباريات مهمة، أنا ممتنًا له، ويجب أن أواصل محاولة الحصول على دقائق".


وجدير بالذكر أن النادي الكتالوني كان قد تعاقد مع بيدري خلال فترة الإنتقالات الصيفية من العام الماضي، من صفوف نادي لاس بالماس، وتركه في الفريق الأصفر لمدة عام على سبيل الإعارة،لينضم اللاعب خلال هذا الصيف للبارسا كلاعبًا رسميًا لبرشلونة.

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