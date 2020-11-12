حقيقة خلاف ميسي مع جريزمان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
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علق الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني السابق، على شائعات توتر علاقة الفرنسي أنطوان جريزمان بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.


وقال راكيتيتش في تصريحه: "ما رأيته في غرفة ملابس برشلونة هو أن ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان لديهما توافق جيد للغاية، يشربان المتة معاً، ويتحدثان كثيراً، ويقضيان الكثير من الوقت معاً".


وكان وكيل جريزمان قد شن هجوماً كبيراً على ليونيل ميسي مشيراً إلى أن النادي الكتالوني يُميز في التعامل مع الثنائي ويفضل الأرجنتيني بشكل مبالغ فيه.


جدير بالذكر أن أنطوان جريزمان قد انضم إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادماً من أتلتيكو مدريد.

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