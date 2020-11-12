ضبط 6 منشآت غذائية مخالفة وإعدام 1712 كيلو أغذية فاسدة بالمنيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بالمنيا بتكثيف تنظيم حملات المرور على المنشات الغذائية، وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم المرور على 474 منشأة غذائية خلال شهر اكتوبر الماضي، وأسفرت الحملات عن ضبط 6 منشأت غذائية، تعمل بدون ترخيص، لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

واوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي انه تم إعدام 1712 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 772 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 249 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

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