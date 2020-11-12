مصرع ربة منزل بماء مغلي في الدقهلية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، بعد إصابتها بحروق متفرقة بالجسم نتيجة سقوط ماء مغلى عليها بقرية أبو سيد التابعة لمركز الستامونى فى محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة الستامونى من مستشفى بلقاس المركزى بوصول المدعوة بشرى إبراهيم موسى 66 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية ” أبو سيد ” دائرة مركز الستامونى، مصابة بحروق متفرقة بالجسم، إدعاء سقوط ماء مغلى وتوفيت عقب وصولها ٠.

وبانتقال ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال كلا من نجلة المتوفاة إلهام السيد سلامه 47 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، وشقيق المتوفاة عبده إبراهيم موسى 59 سنة عامل، ومقيم فارسكور – دمياط، قررا بأنه أثناء قيام المتوفاة بإعداد الطعام بمطبخ منزلها سقط عليها إناء به سائل مغلى ” شوربة ” مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.
ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المشار إليه
ولا توجد شبهة جنائية.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة

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