سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مدير مبيعات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأنه عقب إستقلاله سيارة ميكروباص أجرة يستقلها (5) أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية من أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بقصد توصيله إلى منطقة المرج فوجئ بقيام مستقلى السيارة بتهديده بـ (فرد خرطوش، وسلاح أبيض " سكين ") كانوا بحوزتهم، وقاموا بتكبيل يده بإستخدام حبل، وإستولوا منه على (2 هاتف محمول - مبلغ مالى) كرهًا عنه، وإلقائه من السيارة بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية مالك السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول المستولى عليه)، وبمواجهته قرر بأنه مالك السيارة " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "، وأضاف بأنها مستأجرة لأحد الأشخاص (سائق - مقيم بذات العنوان – له معلومات جنائية) مقابل تحصله على مبلغ شهرى، ونظرًا لتأخر الأخير بدفع قيمة إيجار السيارة قام بإعطائه الهاتف المحمول المستولى عليه بديلًا عن قيمة الإيجار ونفى علمه بكونه من متحصلات واقعة سرقة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف الأخير وضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال سالف الذكر أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية)، وتم بإرشاده ضبط باقى المتهمين، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين") المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، (كميات من مخدر الهيروين).



وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وشرائهم للمواد المخدرة حيازتهم من (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل تحصله على الهاتف المحمول الثانى، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات والمتهمين وإتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية