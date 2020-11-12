رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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اجتمع صباح اليوم الاستاذ الدكتور محمود شوقي المتينى رئيس جامعة عين شمس بالسيد الاستاذ الدكتور أحمد محمد راشد الچروان رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام
تطرق الطرفين خلال اللقاء للدور الذى يقوم به المجلس وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال البوابة الأكاديمية.
وتم خلال اللقاء التطرق الي امكانية إطلاق مشروع اكاديمى مشترك يقدمه المجلس بالتعاون مع جامعة عين شمس والجامعات المصرية فى مجال التسامح والسلام العالمى من خلال برامج الماجيستير والدكتوراه.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.
رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
رئيس جامعة عين شمس يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

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