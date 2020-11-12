صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 102 ألف مواطنة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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تواصل مديرية الصحة بالمنيا تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال العيادات الطبية المتنقلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 102 ألف و381، منها 13 ألف و213 حالة مستجده، و88 ألف و168 حالة من المترددين على العيادات المتنقلة خلال شهر أكتوبر الماضي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، تم تنظيم قافلة طبية في 3 قرى بمركز سمالوط حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1230 حالة بمختلف التخصصات منها الباطنة والاطفال والأسنان والنساء، بالإضافة لتنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم تنفيذ 17 ألف و648 ندوة عن فيروس كورونا و11 ألف و328 ندوة عن تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية و8 ألاف و604 ندوة عن الفحص الذاتي للثدي.

وأضاف وكيل الوزارة، انه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لعدد 120 من مقدمي خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية من اطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات، وذلك لرفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة لتنفيذ 60 زيارة لمراكز تنظيم الاسرة لمتابعة سير العمل بها.

وأشار “النادي" الى انه تم عقد 640 ندوة، وتم تحويل عدد 1609 حالة الى عيادات تنظيم الأسرة وعمل 10 بطاقة رقم قومي و86 شهادة ميلاد كما شملت الأنشطة دورات تدريبية عن لأشغال اليدوية والخياطة.

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