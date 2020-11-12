قيامة عثمان الحلقة 33.. ننشر تفاصيل الحلقة الثالثة والثلاثون من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني





قيامة عثمان الحلقة 33 | يتابع الكثير مسلسل قيامة عثمان، الذي يتحدث عن بداية نشأة الدولة العثمانية، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل الحلقة 33 الثالثة والثلاثون من مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة وموعد العرض.





تفاصيل الحلقة 33 من مسلسل قيامة عثمان

بدأت أحدث الحلقة 33 من مسلسل قيامة عثمان، بحضور "صافجي" ومحاربي عثمان الي قبيلة الكاي ومعهم "مونكيه" نجل قائد المغول كيتاغو، و ضغط "عثمان" على "مونكيه" ليعترف بالتخطيط لقتل والده وتوريط قبيلة الكاي في الهجوم عليهم.





واعتبر قائد المغول أن ولده خائن، ولذلك قام بقتله بتهمه الخيانة بعد اعترافه لـ"عثمان" ولافض كل التوسلات، و قامت "هيلين" صديقة صوفيا، بتمهيد الطريق لـ"آيا نيكولا" لدخول القلعة عن طريق تسميم الجنود الأتراك في حراسة القعلة ومنع الجاسوس من إرسال المعلومة للسيد عثمان وقبيلة الكاي.





وهاجم "آيا نيكولا" قلعة كوماوجا هيسار، مستغلًا الوضع الراهن لقبيلة الكاي وهجوم المغول عليهم بعد الترتيب للهجوم بمساعدة "هيلين"، نجح "آيا نيكولا" في استعادة قلعة "كوملوجا هيسار"، ويحاول "عثمان" استعادة القلعة، وقام بوضع السكين على رقبة "فلاتيوس" للضغط على "آيا نيكولا" لاستعادة القلعة.. فهل سينجح؟ .





موعد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة

يعرض قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة atv في تمام الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت المملكة ويعاد المسلسل يوم الخميس ويوم الجمعة ويعرض المسلسل الترجمة للغة العربية.





أحداث مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث مسلسل "قيامة عثمان" حول قصة المؤسس عثمان الذي أنشأ الدولة العثمانية، وهو الابن الثالث للقائد التركي "أرطغرل" ويسعى لتوحيد راية الإمارات التركية تحت علم إسلامي واحد لتنفيذ رغبة والده وحلمه.





قيامة عثمان الحلقة 33.. ننشر تفاصيل الحلقة الثالثة والثلاثون من مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثاني