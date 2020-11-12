الأموال العامة تضبط سيدة وابنتها لترويجهما ممارسة الدعارة عبر الإنترنت

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة ونجلتها، مقيمتان بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية بالإشتراك فيما بينهما وإنشاء وكالة من خلال تطبيقات عبر شبكة الإنترنت ضمت العديد من السيدات من داخل البلاد وخارجها، تم إستقطابهن لإجراء المحادثات التى تتنافى مع قواعد الآداب العامة، وذلك بمقابل مادى يتقاضاه المتحرى عنهما من الموقع المخصص لذلك النشاط، بالإضافة إلى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال قيامهما بإنشاء حسابين بنكيين بالدولار الأمريكى بأحد البنوك وتلقيهما حوالات بنكية عليهما، ثم يقوما بسحبها فور ورودها وإستبدالها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مستفيدتان من فارق سعر العملة، بالإضافة إلى قيامهما بدفع أجور السيدات العاملات بذلك النشاط تحت وكالتهما من خلال حوالات بريدية للمقيمات منهن داخل البلاد وتحويلات عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال لمن هُن خارج البلاد.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا بنشاطهما الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (واحد مليون دولار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.