الكشف عن راتب بدر بانون مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء أمس، عن التعاقد بصفة رسمية مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي لمدة أربعة مواسم مقبلة، قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي، بالانتقالات الصيفية الجارية.





وتحملت خزينة النادي الأهلي، مبلغ 2 مليون دولار من أجل إتمام الصفقة ومنحها للفريق المغربي من أجل شراء عقد اللاعب الدولي، بالمرحلة المقبلة.





واتفق النادي الأهلي، مع بانون على بنود التعاقد حيث تقرر أن يحصل على مبلغ 900 ألف دولار في الموسم الأول له، على أن تزيد بواقع 100 ألف دولار بكل موسم.





ومن المنتظر أن يشارك بانون في تدريبات المارد الأحمر فور وصوله، على أن يكون جاهزًا للمشاركة أمام أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري بمسابقة كأس مصر.





واختتم اللاعب مشواره مع فريقه السابق الرجاء البيضاوي، بعد الخروج أمام الزمالك، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة برباعية مقابل هدف بمجموع اللقائين.