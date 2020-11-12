محافظ المنيا يعقد لقاء خدمة المواطنين ويناقش 14 شكوى وطلب

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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لقاء خدمة المواطنين لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين في مراكز المحافظة التسع، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.



قال المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بالاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شانها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيرًا الي ان الاهتمام بمشاكل المواطنين تعد من أولويات العمل، حيث يتم أيضا تلقي شكاوى المواطنين الكترونيا ولذلك لسرعة الاستجابة لها.



استمع المحافظ خلال اللقاء الى 14 شكوى، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين.



وجه المحافظ، وكيل مديرية التربية والتعليم وممثل هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أحد المواطنين بإقامة مدرسة لخدمة أهالي القرية، كما وجه وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع هيئة التامين الصحي بالمنيا، بتوفير العلاج اللازم لاحدي الحالات المرضية والتي تعاني من ضمور بالمخ.



كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بفحص الحالات التي تطلب الحصول على معاش تضامن أو معاش تكافل وكرامة، بالإضافة لصرف المساعدات المالية اللازمة للحالات الإنسانية والمرضية.

كلف المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين، بالتنسيق مع جهاز المنطقة الصناعية ومديرية القوي العاملة لتوفير فرص عمل للحالات التي تتطلب الحصول على فرص عمل وذلك من خلال المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية والتي يتم من خلالها توفير العديد من فرص العمل للشباب.



أشار المحافظ، انه يتم عقد لقاء خدمة المواطنين بشكل دوري، وتستقبل إدارة خدمة المواطنين الشكاوى على الرقم (16528) الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، https:www.shakwa.eg وكذلك إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس أب بالإدارة على الرقم (01100585052)، إضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" على الرقم (15330) - والواتس على الرقم (01150606783).

