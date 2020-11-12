رسالة كومان الجديدة إلى جريزمان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن نجم الفريق، الفرنسي أنطوان جريزمان، والذي تعرض لانتقادات عديدة.

ويمر جريزمان بفترة انخفاض شديدة في المستوى مع برشلونة، حيث كان متألقاً بشكل كبير مع أتليتيكو مدريد.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "جريزمان بحاجة إلى مزيد من الثقة، من أجل إحراز الأهداف".

وتابع: "لا يمكننا أن نقول أنه لا يؤدي عمله، لكنه يجتهد بشكل كبير، لكنه عندما يشعر بمزيد من الحرية يتألق بشكل كبير".

وأتم: "اللاعب الذي يعمل بجد ويقدم أفضل ما لديه، سيصل إلى ما يريده في النهاية".

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