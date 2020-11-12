ليس ميسي.. كومان يكشف عن أكثر لاعب تفاجأ به في برشلونة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن أكثر لاعب تفاجأ عندما شاهد مستواه عقب توليه مهمة تدريب الفريق الكاتالوني.

ووفقاً لما قال كومان عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أن اللاعب الذي تفاجأ عندما شاهد مستواه هو بيدري".

وأشارت الصحيفة إلى أن يخوض الثنائي كومان وبيدري موسمهما الأول في كامب نو، حيث تولى المدرب الهولندي قيادة الفريق الكتالوني خلفًا لكيكي سيتين، بينما انضم بيدريفي الصيف قادمًا من لاس بالماس.

وأضاف: "كنت أعلم أن برشلونة وقع مع لاعب صغير من لاس بالماس، فشاهدت له بعض التسجيلات، لم يتوقع أحد تطوره بهذه السرعة وفي هذا العمر الصغير".

وواصل: "المستويات التي يقدمها وعدم الرهبة من التدريب مع أفضل لاعبي العالم، أمور تجعلني سعيدًا".

والجدير بالذكر أن يعتمد كومان على بيدري بشكل أساسي رغم صغر سنه، حيث دفع به في أكثر من مركز وفي مباريات كبرى، مثل الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وكذلك أمام يوفنتوس بدوري الأبطال.

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