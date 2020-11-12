الزمالك يتفق مع ساسي على العقد الجديد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في إقناع التونسي فرجاني ساسي، لتمديد عقده مع القلعة البيضاء.





واتفق الزمالك مع ساسي على تمديد عقده مع الزمالك لموسم ونصف الموسم حتى نهاية 2022.





جدير بالذكر أن عقد ساسي مع الزمالك ينتهي منتصف يونيو 2021، وفقًا للعقد الذي تم إبرامه مع القلعة البيضاء في منتصف يونيو 2018 ولمدة ثلاث مواسم.





وسيتم عقد جلسة بين ساسي ومسئولو الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، من الاتفاق على كافة الأمور المادية الخاصة بالعقد الجديد.



