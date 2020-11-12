France vs Finlande | ملخص مباراة فرنسا وفنلندا الودية ( فيديو )

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
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تلقي منتخب فرنسا هزيمة مفاجئة أمام ضيفه منتخب فنلندا France vs Finlande، بثنائية نظيفة في اللقاء الودى الذى جمع المنتخبين، أمس الأربعاء على ملعب "فرنسا"، في ضاحية سان دوني، وذلك ضمن استعداد منتخب الديوك، لخوض أخر مواجهتين، في مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية..

سجل منتخب فنلندا، هدفين في الشباك الفرنسية عن طريق كلا من ماركوس فورس واونى فالاكارى، بالدقيقتين 28 و 31.

هزيمة المنتخب الفرنسي أمس الأربعاء، تعد الهزيمة الأولى أمام منتخب فنلندا، حيث حقق المنتخب الفرنسي، الفوز في المباريات الثمانية السابقة، التي جمعت المنتخبين.

ويلعب منتخب الديوك، أخر مواجهتين، في مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية، أمام منتخبي البرتغال والسويد، يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

ويحتل المنتخب الفرنسي، وصافة المجموعة الثالثة، في دوري الأمم الأوروبية، برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع منتخب البرتغال، الذى يتفوق بفارق الأهداف. 

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