موقف عبدالشافي من المشاركة في مباراة الزمالك ونادي مصر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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خضع ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عبدالشافي، لفحوصات طبية من أجل تحديد موقفه من خوض لقاء فريقه المقبل أمام نادي مصر في كأس مصر.

وأكدت الفحوصات التي خضع لها عبدالشافي صعوبة لحاقه بلقاء الزمالك ونادي مصر ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ونادي مصر يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ويسعى جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتجهيز عبدالشافي من أجل إشراكه في لقاء الفريق أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأنه من أصحاب الخبرات الكبيرة في مثل تلك المواجهات.

جدير بالذكر أن عبدالشافي كان قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة، خلال مشاركته في آخر مباراة أمام الأهلي في بطولة الدوري، وغاب على إثرها عن الملاعب طوال هذه الفترة.



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