إجراء جديد من إدارة ترامب تجاه بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:44 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
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أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، منعت جو بايدن، الذي أعلن فوزه في الانتخابات، من الوصول إلى رسائل القادة الأجانب التي يتم إرسالها إلى بايدن عبر وزارة الخارجية بواشنطن.

                                   

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية، إن الرسائل الموجهة إلى بايدن من القادة الأجانب موجودة في وزارة الخارجية، لكن إدارة ترامب لا تسمح له بالوصول إليها.

 

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن فريق بايدن يتواصل مع حكومات الدول الأخرى بشكل مستقل، دون الحصول على دعم لوجستي وترجمة من مركز العمليات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

وبحسب المسؤولون الأمريكيون، اضطر ممثلو الزعماء الأجانب لطلب المساعدة من الدبلوماسيين، الذين عملوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإرسال رسائل تهنئة إلى مقر بايدن.

 

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، أن إدارة ترامب طلبت من المؤسسات عدم العمل مع فريق جو بايدن في الوقت الحالي.

 

هذا وقد أعلن مرشح الحزب الجمهوري جو بادين فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولم يعترف الرئيس الجمهوري ترامب بهزيمته بعد، ورفع محاموه دعاوى قضائية في مختلف محاكم الولايات للمطالبة مطالبين بإعادة فرز الأصوات والتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

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