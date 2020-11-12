ضبط طني من الألبان وتحرير 25 مخالفة تموينية متنوعة بمركز مطاي بالمنيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، 25 مخالفة تموينية متنوعة من خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات الواقعة.

من جانبه قال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تكثف جهودها لضبط الحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق واسفرت الحملات عن ضبط 25 مخالفة تموينية منها 13 مخالفة للمخابز البلدية، 12 مخالفة لمحال تجارية بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط مصنع للثلج بدون ترخيص، بالإضافة للتحفظ على طني من الالبان، وكمية من المواد الغذائية لإرسالها للمعامل التحاليل وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويل للجهات المعنية للتحقيق في المخالفات.

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