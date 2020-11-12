هيروين بـ"مليون جنيه".. سقوط واحد من أخطر تجار الكيف بالإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وبحوزته (كمية لبودرة عقارى الترامادول، التامول المخدر وزنت 5 كيلو جرام – 110 قرص مخدر لعقار تامول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة ألوان ليزر – وحدة تخزين خارجية - ماكينة قص أوراق - كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بتصنيع العملات النقدية المقلدة- مبالغ مالية مقلدة فئات مختلفة من بينها عملة أجنبية- مبلغ مالى - هاتف محمول).



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وملكيته للمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة، وحيازته للأجهزة المضبوطة لتزييف العملات النقدية بمختلف فئاتها وترويجها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (1،000،000 – مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.