لمنع إنتشار كورونا.. التحفظ على 65 شيشة في حملة مكبرة ببني سويف

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الخميس، عن ضبط 65 شيشة ومستلزماتها "3 وعاء وجوال فحم" خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة، بالشوارع والاحياء، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف

جاء ذلك تحت اشراف العميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وقادها "عبد الحي سيد" نائب الرئيس المدينة والمقدم محمد بكري، وكيل قسم شرطة المرافق ورؤساء المناطق ورؤساء الاشغالات والقوة المرافقة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجرى إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، بشأن التدابير والإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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