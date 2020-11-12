ضبط 4 متهمين استولوا على أموال 40 مواطنا بالمعادي
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:33 م
داليا عادل
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 متهمين استولوا على أموال 40 مواطنا من راغبى السفر للخارج بمنطقة المعادي.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى بلاغات من (3) مواطنين ومفوضين من 37 شخصا "مُحددين" لتضررهم من (4 أشخاص) لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ واتهموهم بالنصب عليهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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