تحرير 20 محضرا خلال حملات على الأسواق بمركز ملوي بالمنيا

Advertisements

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



من جانبه قال اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطرى، والجهات المعنية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

