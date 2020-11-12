تحرير 20 محضرا خلال حملات على الأسواق بمركز ملوي بالمنيا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين بالمركز، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطرى، والجهات المعنية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أخبار تهمك

إجراء جديد من إدارة ترامب تجاه بايدن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ يوم

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 5 ساعات

تلا يقيد 13 لاعب في القائمة الأولى استعداداً للقسم الثالث

منذ ساعة و 7 دقيقة

صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يومين

غزل شبين يطلب 250 ألف للإستغناء عن فتحي جمال لطنطا

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم مصير بادجي

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا غدر اليهود بترامب في الانتخابات ولم يدعموه؟ مصطفى الفقي يجيب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرفض التخلي عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ يوم

موقف عبدالشافي من المشاركة في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:38 ص

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

08:28 ص

صراع ثلاثي في الدوري المصري على ضم نجم الأهلي

12:29 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

هدف الأهلي وبيراميدز.. سيراميكا كليوباترا يقترب من حسم صفقة مدوية

10:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض