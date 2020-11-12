سبب ظهور مدرب حراس الأهلي في ودية مصر للشباب

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ظهر البلجيكي يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المباراة الودية التي أقيمت بين منتخب مصر الشباب وبتروجت، عصر أمس على ملعب بتروسبورت وديًا.



وجاء ظهور ميشيل وتواجده خلال المباراة، من أجل متابعته للحارس حمزة علاء حارس مرمى فريق النادي الأهلي، ومؤازرته خلال اللقاء.



وكان ميشيل استغل فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس من التدريبات بأوامر من المدير الفني، من أجل متابعة الحارس الشاب في المباراة التي انتهت بفوز بتروجت بهدفين دون رد.



ومن المقرر أن يحصل المنتخب علي راحة سلبية غدا الخميس ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.