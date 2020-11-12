مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، هو من رشح التعاقد مع محمد فاروق صانع ألعاب بيراميدز، بالموسم الجديد.


وأضاف: "عبدالحفيظ هو من رشح فاروق على بيتسو موسيماني المدير الفني، وأكد له على أهميته خاصةً أنه كان لاعبًا سابقًا داخل الفريق".

 

واختتم: "معاوني موسيماني شاهدوا عدد من المباريات للاعب، وبالفعل قدموا تقارير تُفيد بأنه سيكون إضافة له في حال ضمه، وهو ما طالب به المدير الفني، إدارة النادي بعد ذلك".

 

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين نادي بيراميدز والنادي الأهلي، تُقضي بالتعاقد مع فاروق، مقابل رحيل أحمد الشيخ إلى الفريق السماوي، بالموسم الجديد.

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