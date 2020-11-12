انضمام ثلاث قامات علمية للتشكيل الجديد لمجلس جامعة عين شمس



وقد تركز الاجتماع علي بحث سبل المشاركه الطلابيه الفاعله في مؤتمر الجامعه الدولي في شهر ابريل ٢٠٢١ والذي سينعقد تحت عنوان جامعات الجيل الرابع وكذلك بحث زياده الاهتمام بالبرامج البينيه في المرحلة الجامعيه الاولي باعتبار هذه البرامج هي الامل في النهضه العلميه والثقافيه والاقتصاديه لمصرنا الغاليه.



و خلال كلمته اشار أ.د. هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة إلى اهتمام الدولة الواضح في المرحلة الحالية بتمكين الشباب حيث تم إطلاق جائزة جديدة من جوائز الدولة وهى جائزة " المبدع الصغير " والتى تهدف لدعم وتشجيع شباب المبدعين دون الثامنة عشرة لتكون حافزًا جديدًا يبرهن على دعم الدوله المواهب الشابه وهو ما يستفيد منه طلاب الفرق الاولي بالجامعات

واشار سيادته الي ترحيبه بتوقيع بروتوكول متكامل بين جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للثقافة يكون اساسا لتعاون شامل دعما لنهضة شامله تقودها الجامعه للانشطه الثقافيه والفنيه للطلاب ايمانا من الجامعيه بأهمية تلك الأنشطة في تكوين الشخصية المتكامله للطلاب لتحقيق الامل الاكبر وهو خريج متميز نافع لوطنه

كما اعرب عن دعمه ومشاركته والمجلس الاعلي للثقافه لمشروع تطوير المكتبه المركزية بجامعة عين شمس

كذلك اشار سيادته الي المشاركه الفاعله المزمعه للمجلس الاعلي للثقافه في الموسم الثقافي للجامعه ومؤتمر الجامعه الدولي السنوي وهو ما سيثري المحتوي الثقافي لهذه الفعاليات الهامه.

ترأس أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب اللجنة الدورية لمجلس القطاع، بحضور وعضوية ا د شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والاستاذ والعميد الاسبق لهندسه عين شمس وأ.د. أحمد رفعت عميد كلية العلوم الاسبق وأ.د. هشام عزمى الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة كأعضاء جدد بالمحلس من الخبراء لمده عامين بالإضافة إلى حضور الساده الافاضل الاعضاء الدائمون بالمجلس وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس.وخلال كلمته الافتتاحية أعرب أ.د.عبد الفتاح سعود الجلسة عن بالغ سعادته بالأعضاء الافاضل المنضمين لتشكيل المجلس للعامين القادمين للتشكيل الجديد للمجلس مثمنًا انضمامهم الكريم للمجلس الذى يثرى المجلس بقامات متميزة في مجالات مختلفة وخبرات مميزه تضيف للمجلس وجهده في تطوير التعليم بختلف مناحيه.كما أعرب السادة الأعضاء الجدد عن سعادتهم جميعًا بالانضمام للمجلس مؤكدين أنهم لن يألوا جهدًا فى تقديم كل الخبرات لدعم العملية التعليمية والبحثية والثقافية بالجامعة.