بينهم 3 أطفال.. إصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أصيبت 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، في حادث سير، وقع اليوم الخميس، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم ببني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نتج عنه إصابة 7 أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم.

وصّرح مصدر بمستشفى بني سويف الجامعي، أن قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى أستقبل 7 مصابين جراء الحادث، هم: «هدي علي محمد» ٥٠ سنة، مصابة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، و«عزت محمود حسين» 28 سنة، صيدلي، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، و«ميار محمد أحمد» ٢٣ سنة، جروح وكدمات متفرقة، و«مريم محمد أحمد» ٢١ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، و«مصطفى محمد أحمد» ١٠ سنوات، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة و«مكة عزت محمود» سنتين، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة و« منة عزت محمود» شهرين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، جميعيهم يقيمون ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر إنقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «٧٢٦٩ أ و» وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

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