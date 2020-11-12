نموذج تطبيقي للري بالواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول بأيدي طلاب هندسة حلوان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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مع إطلاق إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة جامعة حلوان مبادرة ايد في ايد للابتكارات العلمية وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان والاستاذ الدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قام طلاب أسره من اجل مصر المركزية بالكلية بعمل نموذج تطبيقي لري الحدائق لاسلكيا عن طريق شبكات الواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول.

حيث قام الطلاب بتصميم وتنفيذ النموذج للتحكم في ري الحدائق من خلال أحد تطبيقات التليفون المحمول عن طريق شبكة الواي فاي والتي تسمح للمستخدم بفتح وغلق صمام المياه الكترونيا للفترة الزمنية المطلوبة والمحددة طبقا لنوع التربة والمساحة والنباتات المزروعة. ويتميز النموذج التطبيقي بأنه سهل الاستخدام، كما أنه يتيح الفرصة للتحكم في عملية الري عن بعد من أي مكان باستخدام اتصال الواي - فاي، بالإضافة الى المساهمة في توفير المياه المهدرة أثناء عملية الري. 

وقد قام بتطبيق النموذج مجموعة من الطلاب المميزين والمبتكرين من طلبة الكلية وهم محمود جابر الفرقة الثالثة قسم الكهرباء، واحمد وليد الفرقة الثانية قسم الاتصالات، ومصطفي اشرف بالفرقة الثانية قسم الحاسبات بكلية الهندسة بحلوان.

و أكد الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية أن مبادرة ايد في ايد للابتكارات العلمية تهدف لتبني وتنفيذ ابتكارات الطلاب القابلة للتنفيذ للمساهمة في التحول الرقمي، بجانب تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وخدمة الكلية من خلال الاستفادة من هذه الابتكارات، حيث تتبنى رعاية الشباب بالكلية كافة تكاليف هذه المشاريع، كما تعد هذه المبادرة فرصة جيدة لخلق مناخ جديد للإبداع والابتكار وتنمية روح المنافسة بين الطلاب، والتي يمكن من خلالها إعداد منتج أولى قابل للتسويق بأسعار تنافسية مما يساهم في خلق فرص عمل جديده.

نموذج تطبيقي للري بالواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول بأيدي طلاب هندسة حلوان
نموذج تطبيقي للري بالواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول بأيدي طلاب هندسة حلوان
نموذج تطبيقي للري بالواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول بأيدي طلاب هندسة حلوان
نموذج تطبيقي للري بالواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول بأيدي طلاب هندسة حلوان

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