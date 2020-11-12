جامعة حلوان تحصد المركز الأول في الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات

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استطاع طلاب جامعة حلوان حصد المركز الأول في الدورة الرياضية الإلكترونية الاولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية والتى نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اون لاين والتى أقيمت تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتى لو جوا بيتنا) حيث شارك الطلاب بدعم من الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف إدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



وتأتي مشاركة طلاب جامعة حلوان فى فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الاولى لطلاب الجامعات في ظل حرص الجامعة على المشاركة في المسابقات الرياضية كافة بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية لدى طلاب الجامعة، والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، واكتساب الأخلاق الرياضية، ما يعزز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الآخرين، إضافة إلى إذكاء المنافسة الشريفة ما يكون له أكبر الأثر في تقوية العلاقات الاجتماعية.



وتمكن طلاب الجامعة من المنافسة بقوة وحصد المراكز الأولي وفقا لما أفادت به إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حيث الطالب أحمد محمد أحمد على المركز الأول فى مسابقة الجملة الرياضية (اصحاب الهمم)، وحصل الطالب أحمد محمود فيض على المركز الأول فى مسابقة البرنامج الرياضى التخصصى (اصحاب الهمم)، وفاز الطالب مختار سيد عبد الرؤوف بالمركز الثانى فى مسابقة الجملة الرياضية (اصحاب الهمم)، وحصل الطالب عبد الرحمن سعيد على المركز الثانى فى مسابقة الثقافة الرياضية، وحصد الطالب عبدالرحمن خالد محمد على المركز الثانى فى مسابقة الأسرة النشيطة، وحصل الطالب أحمد محمد أحمد على المركز الثاني في مسابقة الاسرة النشيطة (اصحاب الهمم)، وكان المركز الثاني فى مسابقة البرنامج الرياضى التخصصى (اصحاب الهمم) للطالب إبراهيم محمد محمد.



كما حصلت الطالبة شيماء جمال أبو القاسم على المركز الثانى فى مسابقة الجملة الرياضية، وفاز الطالب أحمد حمدى محمد بالمركز الثالث فى مسابقة الأسرة النشيطة، وحصلت الطالبة مريم ابراهيم رفاعى على المركز الثالث فى مسابقة الأسرة النشيطة (اصحاب الهمم)، وحصلت الطالبة مريم عمران على المركز الثالث فى مسابقة الشطرنج، كما فازت الطالبة أمل رجب محمود على الجائزة التشجيعية فى مسابقة الثقافة الرياضية (اصحاب الهمم)، وحصلت الطالبة أية هشام شوقى على الجائزة التشجيعية فى مسابقة الجملة الرياضية (اصحاب الهمم)، وحصول الطالبة سندس طارق عبد الفتاح على الجائزة التشجيعية فى مجال الإبداع والابتكار (اصحاب الهمم)، وفازت الطالبة آية الله مجدى زكى على الجائزة التشجيعية في مسابقة الاسرة النشيطة (اصحاب الهمم)



وتضمنت الدورة الرياضية مجموعة من العروض المقدمة شملت جمل رياضية متنوعة من التمرينات المنزلية بأدوات وبدون أدوات، وجمل وعروض بدنية استعراضية وعروض بدنية بأدوات ابتكارية بديلة، حيث تم تقييم المسابقة من خلال التفاعل الكترونيا للوصول إلى أفضل العروض المقدمة.



هذا وقد تمت مشاركة فريق جامعة حلوان تحت اشراف الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ أسامة خير الدين مدير المنتخبات الرياضية.



