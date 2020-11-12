تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة باراجواي في التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي منتخب الأرجنتين أمام نظيره منتخب باراجواي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 الذي من المقرر أن يقام بقطر.


ومن المقرر أن يتأهل من مجموعة أمريكا اللاتينية أول خمسة فرق في المجموعة.


ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط متساويًا مع منتخب البرازيل صاحب الصدارة ولكن بفارق الأهداف، في حين يتواجد باراجواي في المركز الرابع برصيد أربع نقاط.


ومن المتوقع أن يبدأ ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - لوكاس مارتينيز كوارتا - جوانزالو مونتييل.

خط الوسط: رودريجو دي باول -لينادرو باريديس- إسيكييل بالاسيوس.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس - ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز

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