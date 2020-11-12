هدف الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يقترب من ضم صفقة مدوية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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بات كريم طارق لاعب بتروجيت، قريب من الإنتقال لصفوف النادي الإسماعيلي، بعد أن أنهى مسؤولي الدراويش التفاوض معه بنجاح ويتبقى الرتوش الأخيرة على الصفقة قبل الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.


ويسعى مسئولي الاسماعيلى لإقناع مسئولي بتروجت بالتنازل عن 2 مليون جنيه تمثل فارق بين عرض القلعة الصفراء ومطالب بتروجت من أجل التعاقد مع كريم طارق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأمضى كريم طارق الموسم الماضي في طلائع الجيش معارًا من بتروجيت الواقع في الدرجة الثانية، وتألق مع الفريق العسكري وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.


ويبلغ طارق من العمر 28 عاما، خاض الموسم الجاري مع طلائع الجيش 27 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في الدوري المصري.

 

ولعب كريم طارق لأندية إنبي والجونة وبتروجت قبل أن ينضم لطلائع الجيش عقب هبوط الفريق البترولي الموسم الماضي للدرجة الثانية.


كانت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى قد أوصت بضرورة ضم كريم طارق لاعب بتروجيت لتدعيم صفوف الدراويش في الموسم الجديد.


وأعلن الإسماعيلى عن التعاقد بشكل رسمي مع ثلاثة صفقات حتى الأن حيث نجح في ضم الأنجولي أرى بابل وأحمد مصطفي والجزائرى رضوان شريفى بينما يخضع البرازيلي باتريك فييرا صانع ألعاب نجران السعودي بناء على مطلب المدير الفني للدراويش هيرون ريكاردو الذي سبق وتولى تدريب اللاعب من قبل.

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