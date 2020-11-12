مستشفى 57357 تنظم فعالية عن "كيفية التعامل مع السرطان"

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"كيف تتعامل مع السرطان؟" في فعالية توعية بمستشفى 57357



التغذية الصحية السليمة.. والرياضة.. عاملان رئيسيان للوقاية من السرطان



سرطانات الدم والمخ والليمفوما.. الأكثر شيوعا بين الأطفال والمراهقين











نظم مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، فعالية بعنوان "كيفية التعامل مع السرطان؟"، وخاصة العلاج الكيميائي، والتغذية، وعرض وتصويب المعلومات الخاطئة عن تغذية مرضى السرطان، والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تشخيص الطفل مريض السرطان، وذلك بحضور عدد من فريق التوعية ولجنة تثقيف المرضى بالمستشفى، والمكون من الأطباء والصيادلة والتمريض.







وقالت د. علا محمد، مدير التوعية والتثقيف بمستشفى 57357، أن المستشفى ينفذ ندوة توعوية شهريا، تحت عنوان "إسأل نجاوب"، ويتشارك فيه الأطباء والصيادلة والتمريض، في تقديم المعلومة الطبية والتوعوية بشكل مبسط للمرضى وذويهم، وذلك في قاعة مؤتمرات المستشفى، وفي هذا اليوم يحضر فيه عشرات الأطفال بمرافقة أمهاتهم وآباءهم من أجل التثقيف، والاطلاع على المعلومات التي تفيدهم في التعامل مع مريض السرطان، سواء كان من حيث التغذية، أو النظافة الشخصية، أو المعرفة المبكرة للمرض، وكيفية التعامل مع العلاج، وغيرها من المعلومات الهامة التي تفيد المرضى.



كما تعتمد تلك الندوة على متابعة الأحداث، وتقديم كل ما هو جديد من خلال فيديوهات توعوية، عبارة عن شخصيات كرتونية تعرض المعلومات بطريقة سهلة، من خلال عرض درامي شيق وجاذب للأطفال.







أكد د. محمد صدقي، استشاري أورام الدم بمستشفى 57357، على أن هناك صعوبة في اكتشاف مرض السرطان في الأطفال، وأحد أهم أسباب تأخر اكتشاف المرض، هو أنه غير ظاهر، وتتشابه أعراضه مع أمراض أخرى، ولا يعبر عن نفسه بسهوله، ولا يفكر فيه الطبيب من أول وهلة، وكذلك لا يلجأ الأهل للطبيب في حالة ظهور أي أعراض، للاكتشاف المبكر للمرض.



أن أنواع السرطانات الأكثر شيوعا بين الأطفال والصبية والمراهقين، هي سرطان الدم "اللوكيميا" يتصدر كافة أنواع السرطانات في كل الأعمار، فيحتل نسبة 20% من بين الأطفال المصابين بالسرطان في الفئة عمر سنة فأقل، و33% بين المصابين في السن بين 1 و4 سنوات، و40% في المصابين بين 5 و9 سنوات، و37% في الفئة من 10 إلى 14 عاما، و23% في الفئة بين 15 و19 سنة، بينما يصيب 32% من مرضى السرطان في كل الأعمار.



أما سرطان أورام المخ فيصيب 13% بين المصابين من الفئة العمرية عمر سنة فأقل، و17% من المصابين بين عمر 1 و9 سنوات، و21% في الفئة بين 10 و19 عاما، و18% في كل الأعمار.



ويصيب سرطان الليمفوما 21% في الأطفال المصابين عمر سنة فأقل، و15% من 1 إلى 4 سنوات، و5% من المصابين بالسرطان في عمر من 5 إلى 9 سنوات، و10% في الفئة من عمر 10 إلى 14 عاما، و21% من 15 إلى 19 عاما، بينما يحوز نسبة 11% من بين المصابين بالسرطان في كل الأعمار.



وحصر د. محمد صدقي، أهم الأعراض لمرض السرطان من أجل الاكتشاف المبكر للمرض، في الحروف الأولى لجملة "صحة شعبنا" فحرف الصاد "صداع"، والحاء "حرارة"، والهاء "هزال"، والشين "شحوب"، والعين "عرج وآلام العظام"، والباء "بياض نني العين"، والنون "نزيف"، والألف "أورام مرئية.







د. مي حسن، أخصائي تغذية علاجية بمستشفى 57357، نصحت بضرورة ابتعاد الأطفال عن تناول الأطعمة المضاف إليها المواد الحافظة، والألوان الصناعية، ومكسبات الطعم واللون، وخاصة لمرضى السرطان، حيث تتضاعف خطورتها عليهم، حيث تحتوي على مواد تسبب السرطان، وهي من المواد الخطرة، في حالة تناولها بكميات كبيرة.



ولو تطلب الأمر، وفي حالة طلب الطفل تناول غذاء معين من ذلك، فيتم صناعة ما يحبه الأطفال في المنزل وبشكل صحي.



كما نصحت بضرورة الابتعاد عن تناول الزيوت المهدرجة، واللحوم المصنعة والوجبات السريعة وما يعرف ب "جاك فود"، وضرورة الاهتمام بتناول الغذاء الصحي المتوازن، والغني بجميع العناصر الغذائية، ويحتوي على البروتينات، والنشويات، والخضروات، والفاكهة، وذات المصدر الغني بالكالسيوم مثل الألبان والأجبان، والإكثار من شرب الماء، وضرورة التعرض للشمس لمدة 10 دقائق من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، لكي يحصل الجسم على احتياجه من فيتامين "د".







رباب حسن، منسق التثقيف الصحي لمرضى 57357 بقسم التمريض، قدمت بعض المعلومات العامة، والتي تتعلق بطريقة تنفيذ التدخل المباشر مع المرضى في حالات معينة، أهمها النظافة الشخصية للطفل المريض بالسرطان، وضرورة الاستحمام اليومي وقص الأظافر، ونظافة المنزل، والأيدي، والملابس، وتغييرها باستمرار، وعدم الاختلاط بأي مصدر عدوى، والاهتمام بنظافة الأسنان، بفرشاة ناعمة ومعجون أطفال بعد الطعام وقبل النوم.



وفى حاله حدوث التهابات بالفم يجب المداومة على تنظيفه باستخدام مضمضمة، ومحلول الملح، وتناول الأطعمة اللينة وسهلة المضغ والبلع، وتجنب الأطعمة الحريفة واللاذعة وعدم استخدام المستحضرات الكيميائية التى تحتوى على كحول.