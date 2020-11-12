وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" بحضور لفيف من كبار الإعلاميين.

تأتي المبادرة فى إطار الاستعداد لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، ودعوة وسائل الإعلام بالالتزام بقواعد التغطية الإعلامية لنهائى البطولة الإفريقية، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وإعلاء الروح الرياضية بين جماهير الناديين.

وفى كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع المجلس الأعلى للإعلام في إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت الهام.

وأوضح الوزير أن كرة القدم، وصناعتها تعتمد على اللاعبين، والجماهير، والأندية، واتحاد الكرة، ووسائل الإعلام المختلفة في منظومة رياضية متكاملة، مشيرًا أن الإعلام يعد شريك النجاح الأسمى، وطاقة إيجابية تسير مع الدولة المصرية.

ولفت وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب" لا تقتصر على مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في نهائي إفريقيا فقط، ولكننا نتجه نحو تنفيذ حملات مستمرة؛ للحديث حول أهمية نبذ التعصب في الوسط الرياضي، والتوصل إلى وضع ضوابط محددة للمنظومة.

ومن جانبه، أوضح الكاتب الصحفى كرم جبر أن وسائل الإعلام يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة التعصب الرياضي، وعدم استخدام أي وسائل تسئ الجماهير أو تستفزهم، مشيرًا أنه سيتم عقد عدة لقاءات حوارية، ووضع خطة سنوية وورش عمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتناول آليات مواجهة التعصب، والمحافظة على الأخلاق الرياضية.

حضر اللقاء لفيف من الإعلاميين، وعدد من رؤساء التحرير، والكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر، والدكتور كمال دوريش، ومجموعة من مقدمي برامج التوك شو والبرامج الرياضية.

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"
وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"
وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"
وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"
وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"
وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

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