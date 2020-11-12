رئيس ليون يصدم برشلونة بشأن ديباي

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، عن إمكانية انتقال الهولندي ممفيس ديباي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وكشفت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، أن ديباي سيرحل إلى برشلونة في يناير المقبل، بعدما فشل البلوجرانا في التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الماضية.


وقال أولاس، في تصريح لإذاعة "RMC" الفرنسية: "تصريحات ديباي الأخيرة حول مستقبله؟ ممفيس لاعب استثنائي، هو وزملاؤه يدفعون الفريق للأمام".


وتابع: "الفريق يتمتع بفرصة لا تُصدق لتحقيق أهدافه هذا الموسم، لهذا نحتاج للحفاظ على كل قوتنا".


وواصل: "في عام 2020 حُرمنا ظلما من المشاركة الأوروبية، ومن الضروري للغاية أن يكون هذا الموسم ناجحًا، بدأنا بشكل سيء، لكن لدينا القدرة على التقدم، لذلك سيبقى ديباي".

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