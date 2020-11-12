تلا يقيد 13 لاعب في القائمة الأولى استعداداً للقسم الثالث

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يواصل الفريق الكروي الأول بمركز شباب تلا الإستعداد لخوض مباريات الموسم الجديد 2020/2021 من مسابقة دوري القسم الثالث، الذي سينطلق يوم الإثنين 30 نوفمبر الحالي.



وتضمنت قائمة فريق تلا الأولى، تواجد 13 لاعب من قوام الموسم الماضي، وهم، حسين رضا، السيد مصباح، حراس مرمى، وأحمد بيكو، وطه فرج، واسلام علم، وأحمد شيكا، ومحمود الصفطاوي، والسيد عبد الغفار، وماهر علام، كريم مجدي، وباسم شوقي، وعبد الرحمن كوكو، وسعيد النيداني.



وقام تلا مؤخرا للتجديد مع الرباعي محمد بلية، وخالد الضبع، واسلام علم الدين، وسعيد المشد.